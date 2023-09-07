KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


07 Eylül 2023 15:56
tpao

Suanda bir kamu kurumumda kadrolu mühendisim.Tpao ya gecmek istiyorum.TPAO da çalışan yardımcı olabilecek birileri var mı?

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