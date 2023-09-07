Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 16:01
MEB EKYS
Merhaba hocalarım Ekys ile ilgili bir sorum olacak . 3 sene özel 1,5 sene devlet okulu geçmişim var .Yöneticilik sınavına girmek istiyorum. 2024 mü yoksa 2025 yılındaki sınava mı girmem gerekiyor ? özelin 2 senesi çalışmış sayılacak sanırım .Bir de şunu merak ediyorum , olur da başarılı görülürsek şu an görev yaptığımız ilde mi yönetici olarak görevlendiriliyoruz . Kendi memleketimi tercih hakkım var mı ?? Mevzuatı bulamadım bilen biri yardımcı olursa sevinirim teşekkürler

özelegitim ögretmeni
Şef
07 Eylül 2023 16:38
merhaba hocam, mebde iki yıl dolmadan ekysye giremezsiniz özel sektörde yaptığınız öğretmenlik Ekys için yeterli süreye sayılmıyor. Cimere ve mebime sordum. Çalıştığınız ilde müdür yardımcısı olabilirsiniz. Müdür yardımcısı olarak başka ile tayin olamazsınız. Müdür ve müdür yardımcılarinin asli görevi öğretmenliktir. İl değiştirirseniz asli görevi ise dönersiniz.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ev sahibi problemiZümremeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekÖğretmenlikten memurluğa geçişUzman öğretmenlik videoları son gün?Atomu parçalamak nasıl gidiyor?Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni maaş karşılığı derse girebilir mi ?Norm fazlası öğretmene eziyet olsunNorm fazlası durumuna düşürülen fen ve matematik öğretmenleri4 il 2 ilçeye Tayin ????Memnun musunuz ? Kimler tercih yapacak.

Sözlük

lidar teknolojisi 1 Buraya nasıl düştünüz 4 Bugün olanlar 2 En kıymetli 1 Gölge Kadınlar 1 hakkari'de 11 yaşındaki kıza tecavüz edenlerin serbest kalması 4 ulaşgkc 5 08.09.2023 türkiye vs ermenistan maçı 2 cumhurbaşkanının ebrar karakurt'a sahip çıkması 4 MS 536 1

Son Haberler

Bankadan para çeken vatandaşları GPS ile takip edip gasp ettilerMülkiye Başmüfettişi Yücel Yavuz kanser nedeniyle hayatını kaybettiDolar günü 26,83 TL'den tamamladıSelde 6 kişiye mezar olan bungalov evler daha önce mühürlenmişİçişlerinden 'Eğitim Öğretim Yılı Asayiş ve Trafik Tedbirleri' konulu genelge

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D