Merhaba hocalarım Ekys ile ilgili bir sorum olacak . 3 sene özel 1,5 sene devlet okulu geçmişim var .Yöneticilik sınavına girmek istiyorum. 2024 mü yoksa 2025 yılındaki sınava mı girmem gerekiyor ? özelin 2 senesi çalışmış sayılacak sanırım .Bir de şunu merak ediyorum , olur da başarılı görülürsek şu an görev yaptığımız ilde mi yönetici olarak görevlendiriliyoruz . Kendi memleketimi tercih hakkım var mı ?? Mevzuatı bulamadım bilen biri yardımcı olursa sevinirim teşekkürler

Merhaba hocalarım Ekys ile ilgili bir sorum olacak . 3 sene özel 1,5 sene devlet okulu geçmişim var .Yöneticilik sınavına girmek istiyorum. 2024 mü yoksa 2025 yılındaki sınava mı girmem gerekiyor ? özelin 2 senesi çalışmış sayılacak sanırım .Bir de şunu merak ediyorum , olur da başarılı görülürsek şu an görev yaptığımız ilde mi yönetici olarak görevlendiriliyoruz . Kendi memleketimi tercih hakkım var mı ?? Mevzuatı bulamadım bilen biri yardımcı olursa sevinirim teşekkürler