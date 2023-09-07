Hedef Enflasyona Göre Zam ?

Hayırdır ya.. bu ekonomiyi memur mu bu hale getirdi de hesabi memura kesiliyor. Biz mi dedik yeni ekonomiye geçelim faiz sebep enflasyon sonuç diye

Hayırdır ya.. bu ekonomiyi memur mu bu hale getirdi de hesabi memura kesiliyor. Biz mi dedik yeni ekonomiye geçelim faiz sebep enflasyon sonuç diye