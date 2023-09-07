Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2023 16:33
Hedef Enflasyona Göre Zam ?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak." dedi.

Ne anlama geliyor şimdi , Sen hedef 10 dedin enflasyon 30 çıktı nolacak ? Yada toplu sözleşme görüşmeleri niçin yapılıyor o halde? Yine ortaya bi laf attılar ne olduğu belli olmayan yemin ederim baydı artık ya valla bıktık.


Emir ka
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 16:40
asgari ücretten bahsetmiştir.memurun toplu sözleşmesi var resmi gazetede yayınlandı iki gün önce.orda enflasyon farkı bariz şekilde geçiyor.toplu sözleşmeyi çiğneyemezler

İbrahim5506
Memur
07 Eylül 2023 17:02
Hayırdır ya.. bu ekonomiyi memur mu bu hale getirdi de hesabi memura kesiliyor. Biz mi dedik yeni ekonomiye geçelim faiz sebep enflasyon sonuç diye
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Eylül enflasyonuAğustos enflasfonu8077 TLye bilen biri açıklık getirsinEnflasyon hedefi Yüzde 65 Kılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdırİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar 2024 ocakta maaş hesaplaması- seyyanene de zam gelecekmi??Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirArtık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekMühendis Tek-Sen Konfederasyonu Kuruluyor

Sözlük

Buraya nasıl düştünüz 4 Bir gün tek başına 2 uzay 1 Ardahan Yöresi Balları 1 Keşfedilmemiş şarkılar 2 tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 5 lidar teknolojisi 1 İçinden geleni söyle 3 palpito 1 Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 1

Son Haberler

Bankadan para çeken vatandaşları GPS ile takip edip gasp ettilerMülkiye Başmüfettişi Yücel Yavuz kanser nedeniyle hayatını kaybettiDolar günü 26,83 TL'den tamamladıSelde 6 kişiye mezar olan bungalov evler daha önce mühürlenmişİçişlerinden 'Eğitim Öğretim Yılı Asayiş ve Trafik Tedbirleri' konulu genelge

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D