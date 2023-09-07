Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2023 16:35
Bakan Beyin Açıklaması???
Bundan sonra ücret artışı hedeflenen enflasyona gire olacak diyor Sayın Bakan. Malum gelen gerçek enflasyon fazla olur, o durumda toplu sözleşme gereği farkı ödenir, ben bunu çıkarıyorum bundan Peki yıllardır uygulanan uygulamadan ne farkı var?

yiiit1356
Genel Müdür
07 Eylül 2023 16:39
asgari ücretliye artık saçma sapan mantık dışı zamlar vermeyeceğiz diyor. 2024 ocak zammı yüzde 33 olacak diyor yani ama asgari ücretli için.

ice.mann
Aday Memur
07 Eylül 2023 16:58

bakın ben size 33 hedefini vereyim ama enflasyon 45-50 çıkarsa ses etmeyin, fark ta almayın gibi bişey sanırım.


İbrahim5506
Memur
07 Eylül 2023 17:00
Bencede şu demek: " Yakın gelecekte çalışanlar maaşlarını un,seker,yağ ve çay olarak alacak"

10.Köyün Yolcusu
Aday Memur
07 Eylül 2023 17:27
Valla güldüm bir de beğen bastım bunaa
İbrahim5506, 55 dk. önce
Bencede şu demek: " Yakın gelecekte çalışanlar maaşlarını un,seker,yağ ve çay olarak alacak"
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