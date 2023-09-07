Bakan Beyin Açıklaması???

Bundan sonra ücret artışı hedeflenen enflasyona gire olacak diyor Sayın Bakan. Malum gelen gerçek enflasyon fazla olur, o durumda toplu sözleşme gereği farkı ödenir, ben bunu çıkarıyorum bundan Peki yıllardır uygulanan uygulamadan ne farkı var?

Bundan sonra ücret artışı hedeflenen enflasyona gire olacak diyor Sayın Bakan. Malum gelen gerçek enflasyon fazla olur, o durumda toplu sözleşme gereği farkı ödenir, ben bunu çıkarıyorum bundan Peki yıllardır uygulanan uygulamadan ne farkı var?