Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Eylül 2023 16:37
Yürütmeyi durdurma kararı hakkında

Güvenlik soruşturması ile okuldan ilişiğim kesilmişti lakin 29.Dönem pomem 2.dönem eğitimi 19 ağustosta başladı bugün yürütmeyi durdurma kararını kısa sürede aldım şimdi izleyeceğim yol haritası nedir abiler bilen birisi lütfen yardım etsin , okulda özürsüz devamsızlık hakkı 20 gün dediler fakat adliyeler ara tatildeydi ve şu an karar elimde okula atlayıp gitsem elimde kararla komisyon insafa gelir mi çünkü dosyayla uzaktan yakından alakam yok ve elimde Y.D kararı var


JohhnyLessh
Aday Memur
07 Eylül 2023 16:46

yardımcı olacak kimse yok mu


Arzu2733
07 Eylül 2023 17:01

POMEM öğrenci özlük işleri ile görüş seni yönlendirirler.

Toplam 2 mesaj

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