Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 18:11
Emsale takılma

Önlisans bitirdim ve emsalime takıldığım için 5 senelik kaybım oldu. Daha doğrusu özlük öyle söyledi. Bu durumda yapılabilecek bir şey var mı? Yani bunca sene boşuna mı çalışmış oldum. Emsal olayı nasıl hesaplanır. Kadro bilgimi versem yardımcı olacak olur mu? Saygılar.

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