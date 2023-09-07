HAGB HAKKINDA

2015 yılında 15 yaşındayken işlediğim bilişim suçundan dolayı 5 ay ceza aldım ve hakim HAGB'nin uygulanmasını uygun gördü yüz kızartıcı bir suç değildi , 2016 yılında davam sonuçlandı ve 2019 yılında HAGB sürem bitti

Şuan 24 yaşındayım üniversite mezunuyum ve belediye'de işe girme olasılığım var sizce güvenlik soruşturmasında ya da arşiv soruşturmasında problem yaşar mıyım? Benim durumumda olan bir konu bulamadığım için bu konuyu açma gereksinimi duydum

Biliyorum bu konular defalarca açıldı fakat tatmin edici bir cevap bulamadım ve herkes farklı bir şey söylüyor bilgisi olan paylaşabilirse sevinirim şimdiden teşekkür ederim herkese iyi çalışmalar diliyorum