Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 18:25
Seminerde Alınan 1 Günlük Rapor?

Bugün rapor aldım seminere katılamadım. Tüm hafa mı kesilir yoksa sadece bugünün mü kesilir arkadaşlar?


melcea
Genel Müdür
07 Eylül 2023 18:29

3 saat.


murat_operant
Müsteşar Yardımcısı
07 Eylül 2023 18:31

Teşekkür ederim hocam.

melcea, 1 saat önce

3 saat.

Toplam 2 mesaj

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