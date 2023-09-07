Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Eylül 2023 18:35
tayin sonrası maaş
yatmama gibi bir durum olur mu başka ile tayin olunca? banka aynı. bu ay almazsın diğer ay çift alırsın diyenler var

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Ocak tahmini zamİcra hakkında yardımcı olun lütfenİdare mahkemesinden ret alan btalılarSürününmit de koruma ve emniyet memuruHassas bölgeleri koruma şubeKredi Hakkında

Sözlük

misket 1 uzay 1 Yasak aşk 1 ebrar karakurt 5 salıncakta sallanırken ineğe çarpan kişi 1 denizci cumhuriyetler 1 linkedin 1 Ben Innes 1 mardin hasırı 1 iletilerden sıkılıp sözlüğe koşmak 1

Son Haberler

İspanya'da yakalanan Muhammed Yakut'un iadesi istendiOtomobilin çarptığı 8 yaşındaki bisikletli çocuk öldüMobil bankacılık açıkken telefonu sakın başkasına vermeyinHatay'da annesini balkondan atmaya çalışan zanlı gözaltına alındıErden Timur'dan 'transfer' açıklaması: Transfer sezonunu kapattık

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D