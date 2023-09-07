Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2023 18:51
Kısmi zamanlı çalışma hakkı

Merhaba ben kamuda çalışıyorum, doğumdan sonra süt iznimi kullandım 1.5 yıl kadarda ücretsiz izin kullandım 1,5 yıldır da çalışıyorum, kısmi süreli çalışma hakkından faydalanmak istiyorum ancak ik personeli süt iznini kullanan personelin kısmi zamanlı çalışma hakkını kullanamayacağını söylüyor işkur a sordum kullanabilirsiniz diyor, bu şekilde bir durum yaşayan yada süt izninden sonra kısmi zamanlı çalışma hakkını kullanan var mı?

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