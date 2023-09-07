sermaye yancisi bakanin aciklamalari

hedef enflasyon veya tahmin enflasyon artık hangisini kastettilerse,

diyelim ki %50. adamlar da bizim enflasyon hedefimiz %50 olduğu için

senin maaşına bu kadar enflasyon zammı yaptım dedi. sonra enflasyon oldu

sana %80. ki bu adamların enflasyon hedefini tutturduğu görülmemiştir

zaten. aradaki fark ne olacak peki? yok. %80 enflasyonun olduğu yerde

enflasyon zammı olarak %50 alıyorsun ve bırak enflasyon farkı dışındaki

maaş zammını enflasyon farkını bile doğru düzgün alamıyorsun. işte sana

gerçek türkiye. işte sana ekonomi yönetimi.

ekonomiyi o kadar bozdular ki, öyle böyle değil bildiğin içinden geçip o kadar bozdular ki

ne yapsalar düzelmiyor. ta londra'dan mehmet şimşek'i rica minnet

yalvar yakar çağırdılar yine de düzelmiyor. varın siz düşünün ne denli

bir ekonomik bozukluğun ortasında olduğumuzu. memura da cok guzel sapladilar, bundan sonra

enflasyon altinda kalan maaslarimizla artik birbirimize pandik atariz.