arkadaslar merhaba, oncelikle rica ediyorum, "bunu da mi bilmiyorsun?" "ac google dan bak" yazacak olanlar yorum yapmasin. buraya bilmedigimden ve google da istedigim cevaplari bulamadigimdan yaziyorum. doktora derecesine sahip olan ve herhangi bir kurumda tam zamanli olarak calismayan doktora sonrasi arastirmacilari icin, ardeb projelerinde gorev alabilme imkani saglanmistir, seklinde bir haber okudum. daha once hic tubitak projesi yapmamis biri olarak, surecin nasil isledigini anlamakta zorlaniyorum. ben simdi doktora mezunu biri olarak, boyle bir projede yer almak icin basvuru yaparken, oncelikle kendi proje ekibimi olusturup birlikte bir basvuru mu yapmaliyiz? bireysel basvuru yapabiliyor muyuz?

arkadaslar merhaba, oncelikle rica ediyorum, "bunu da mi bilmiyorsun?" "ac google dan bak" yazacak olanlar yorum yapmasin. buraya bilmedigimden ve google da istedigim cevaplari bulamadigimdan yaziyorum. doktora derecesine sahip olan ve herhangi bir kurumda tam zamanli olarak calismayan doktora sonrasi arastirmacilari icin, ardeb projelerinde gorev alabilme imkani saglanmistir, seklinde bir haber okudum. daha once hic tubitak projesi yapmamis biri olarak, surecin nasil isledigini anlamakta zorlaniyorum. ben simdi doktora mezunu biri olarak, boyle bir projede yer almak icin basvuru yaparken, oncelikle kendi proje ekibimi olusturup birlikte bir basvuru mu yapmaliyiz? bireysel basvuru yapabiliyor muyuz?