Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Eylül 2023 19:10
İkm eş tayini

Selamın aleyküm.2014 te ikm olarak işe başladım 2017 de evlendim 2022 nas ta sehir değiştirdim. 2022 haziranda nas sonuçları açıklandı 2022 temmuzda eşim baska şehirde işe başladı.(özel sektör başka şehirde şubesi yok)2023 bu kasımda eşimin çalıştığı şehre eş tayini yazsam tayinim çıkar mı simdiden teşekkür ederim. Eş tayininde 2.madde kafamı karıştırıyor calışmakta olduğu kuruma atanmadan önce devam eden mazeretten dolayı tayin talebinde bulunulamayacaktır.

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