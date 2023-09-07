Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2023 19:29
Hedef enflasyon oranında zam hakem kurulu kararına aykırı.

Hakem kurulu kararını iyi okuyun arkadaşlar. Açıklama hakem kurulu kararına aykırı. Hedeflenen değil gerçekleşen enflasyon kadar zam verilmesi karar uyarınca zorunlu.

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