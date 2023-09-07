Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Eylül 2023 19:52
Ağız ve diş sağlığı
Ağız ve diş sağlığı teknikeri şuan ortalama ne kadar maaş alıyor ?

Çok Yazılan Konular

Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavı muammasıMilli İstihbarat Teşkilatının Sağlık Personeli AlımıTayin sorunuSağlık bakanlığı unvan değişikliği sosyologlarEş durumu için gerekli belgeler Sertifika iptaliSağlık Mazeret Tayinleri Eylül de toplancak Alt bölge tayini retTayinden vazgeçme!Eş durumu kaç güne açıklanıyor

Sözlük

Aşka inancı sıfırlayan şeyler 4 güne bir şiir bırak 1 uzay 1 linkedin 1 denizci cumhuriyetler 1 Bugün olanlar 2 artvin horonları 2 Buraya nasıl düştünüz 4 boş yapmak 2 Bir gün tek başına 2

Son Haberler

Diyanet'ten Metin Külünk hakkında suç duyurusuGalatasaray'dan futbolcuların sağlık durumuyla ilgili açıklamaİntihara kalkışan ablasını öldü sandı, aynı silahla kendini de vurduMB'nin rezervleri yükseliş eğilimini 12'nci haftaya taşıdı'Deprem bölgesinde 200 bine yakın konutun ihalesi yapıldı'

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D