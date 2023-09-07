Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 20:08
Nedir Bu Psilojik Danışman düşmanlığı

Canlar, erenler, yahu bırakın bu düşmanlığı zeka seviyeniz, akademik beceriniz yetiyorsa gidin kazanbiliyorsanız kazanın, atanabiliyorsanız atanın, başka alana laf ettikçe o alanı yüceltiyorsunuz farkında değilsiniz, ben mesela şuan okula giderken sizin kıskanmalarınız yüzünden 10 gerile gerile giriyorsam içeriye 25 oldu bu seviye, çatır çatır ses geliyor çatlıyorsunuz.

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