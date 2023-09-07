Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2023 21:07
Hem Ayranımız Dökülecek Hem Kötü Şeyler Olacak

Evet maliye bakanının duydunuz ocakta gelecek %50 zammı unutun! 2024 hedef enflasyon %33 ilk altı ay için %15.

Yani Ocak'ta alınacak zam, hedef enflasyona göre %33 falan.

Cümleten geçti... (Orasını da anlayın artık!)


Devir Kötü
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 21:09

En çokta incikboncuksenlilere oh olsun diyorum. Ooooohhhhhh!

Biz de yanacağız ama onların yanışını da keyifle izleyeceğiz.


Yasin.Ozen
Genel Müdür
07 Eylül 2023 21:18

Allah akıl fikir versin.


zzebercett
Aday Memur
07 Eylül 2023 21:25

mb temmuz ayında yıl sonu için enflasyon tahminini %58'e revize

etmişti. rasyonelleştiler diye alkışlanıyordu. aradan henüz 1 ay

geçtikten sonra güncel tüik enflasyonu: %58.94. fıkra bu kadar.

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