Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Eylül 2023 21:10
Durdurma Verenlerin Durumu

Gruplarda böyle bir yazı dolaşıyor bilgisi olan var mı

DUYURU:

2023 ve öncesi yıllarda ataması yapıldığı halde mevcut kadrosunda görev yapmakta olan tüm rütbelerdeki personelin (emeklilik için dilekçe verenler hariç) 15.09.2023 tarihinde Genel Müdürlük tarafından ilişikleri gıyabında kesileceğinden dolayı bu durumda olan personelin mağduriyet yaşamaması için belirtilen tarihten önce ilişikleri kesilmesi gerekmektedir...

Personel Şube Müdürlüğü


Öy71
Aday Memur
07 Eylül 2023 21:13
Hangi il bu devrem

Kentmuhtarı
Memur
07 Eylül 2023 21:22

Bilmiyorum ama batı illerinden biri . Gercek mi değil mi bilmiyorum

Toplam 2 mesaj

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