Maaş Zamları Hedef Enflasyona göre yapıalcakmış.

Yemin ediyorum yatacak yerleri yok bunların !Bu fikirlerin karşında Şeytan hazırola geçmiyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Neymiş efendim çalışan ve memura maaş zamları hedef enflasyona göre verilecekmiş. Olaya bak ya!

Mesela bu seneyi ve gelecek seneyi örnek gösterelim. Bu sene hedef enflasyon kaçtı? %65 8.ay itibarı ile Tuikin makyajlı enflasyonu kaç? %58.94 Peki kaç ay var daha enflasyon verileri için ? 4 ay. Bu son iki ayda ortlaama kaç çıktı enflasyon %19 .Okul harcamaları ve karın kışın ve doğalgaz/elektrik zamlarının etkisi ile kalan son 4 ay ne çıkar minimum %20/25 .

Pekiiii bizim alacak kaç puanımız kalmıştı %65-59=%6.Ortalama kaybımız ne kadar ? %20. Ortalama maaş ne kadar 30.000 TL. Reel kayıp sadece 4 ay için ne olacak ? Yaklaşık 6.000 TL ve bu daha şimdilik.

Gelecek senelerde durum çok daha vahim çünkü 2024 için enflasyon tahmini yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2; 2026 içinse yüzde 8,5 oldu. Her sene kayıp katlanarak devam edecek ÇOK ŞÜKÜR.

Buyurun cenaze namazına, zaten zam alamıyorduk, zaten Tuik verileri makyajlıydı, zaten 6 ay geriden yalan verilerle zararı tanzime gidiyorlardı. Artık o bile çok görülüyor bu koyun sürüsüne.

Ne diyeyim DURMAK YOK YOLA DEVAM.......