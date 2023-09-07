Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Eylül 2023 21:53
Gih memurluğuna geçişte keyfi karar

Eşim bir kaç aydır özel sektörde çalışıyor gih şartlarını okudum şu kadar sgklı olacak diye madde bulamadım yönetmelikte. Bazı iş bilmez kişiler bir şey ezberlemiş atama yönetmeliğindeki md 14 bizim dururumumuzu anlatmıyor. Emniyet de buna dayanarak son 2 yılda 360 şartı var deyip engelliyor. Kararı mahkemeye vermeyi düşünüyorum. Acaba bu şartı sağlamayıp da gih e geçen oldu mu?

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