Önlük dayatması

24 Kasım'da Öğretmenlere önlük hediye edilecekmiş.

Görevimizin ilk başlarında (o zaman bakanın partisi bile yoktu) okulda böyle bir şey yapalım mı diye konuşulmuştu. Küçük bir okul ve samimi bir kadroydu. Ben sevmiyorum, ne gerek var ama sizin hatırınıza manasında kabul etmiştim. Henüz önlükleri almadan İlçe Milli Eğitim'den önlük giyilecek diye karar alındığı haberi verilince biz toptan, bunu dayatan yarın evini temizletmeye çağırır diyerek, kararımızı uygulamadık.

Önlük kullanmayı düşünmüyorum. Bu arada öğrencilerim direkt çıkartmamı rica edecektir, zaten hiç yakışmıyor. Yakışsa dahi dayatmalar hoşuma gitmez.

Müdür size dokunarak giydirecek değil. Soruşturma açamaz, açması için bir kanun yok. Kanun olsa dahi, sendikaların kararı var. Sendikaların kararı olmasa dahi yönetmeliğe uygun giydiğinizi söylüyorsunuz.