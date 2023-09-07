Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 21:55
Önlük dayatması

Merhaba sayın arkadaşlar. Okul müdürümüzün önlük giyme konusunda ciddi bir dayatması ile karşı karşıyayız. Giymek zorundasınız bitti ben sendika falan tanımam gibi söylemlerde bulunuyor. Giymeyenle uğraşırım diyor. Var mı böyle sorunlar yaşayan? Gerçekten bu egolu tavırlardan bıktım artık. Herkes kraldan çok kralcı olmuş. Ne zaman eğitimin gerçek sorunları ile ilgilenecek acaba biz mezera girince mi?


melcea
Genel Müdür
07 Eylül 2023 22:05

Ona sadece "ahahahaha" diye tepki verebiliyorum. Ugrassin. Ne yapabilecekse :) Sendika dinlemeyecekse sorusturma acar. Sendika kararindan dolayi da ceza iptal olur. Bu kadar. Gerci sendika karari var mi, serbest kiyafet konusuna bunu dahil ettiler mi takip etmedim. Bizde herhangi bir dayatma yapilamayacaginin farkinda olduklarindan muhabbeti bile gecmedi. " Bizde zaten onluk isteyen giyiyor. Konusmaya gerek yok" dendi gecildi.


Sekerportakaliiii
07 Eylül 2023 22:12

Sendika kararı var da hocam gerçekten o kadar boş işlerle uğraşıyorlar ki gerçekten yıldım. Okuldaki tüm öğretmenler de buna dahii boyun eğiyor. Hiç bir yaptırımı olmayan bir önlük meselesine bile. Neden bu kadar çıkarcı bir meslek grubu öğretmenlik? Çoğu kişi bu basit konuda bile hakkını savunmaktan aciz. Yıldım ya yıldım.

melcea, 1 saat önce

Ona sadece "ahahahaha" diye tepki verebiliyorum. Ugrassin. Ne yapabilecekse :) Sendika dinlemeyecekse sorusturma acar. Sendika kararindan dolayi da ceza iptal olur. Bu kadar. Gerci sendika karari var mi, serbest kiyafet konusuna bunu dahil ettiler mi takip etmedim. Bizde herhangi bir dayatma yapilamayacaginin farkinda olduklarindan muhabbeti bile gecmedi. " Bizde zaten onluk isteyen giyiyor. Konusmaya gerek yok" dendi gecildi.


atahoca
Genel Müdür
07 Eylül 2023 22:17

Velev ki sendika kararı olmasın. Yönetmeliğe uygun kıyafet giyildiği müddetçe önlük giyilmedi diye bir dayatma olamaz. Bu bayanlarda daha esnek. Erkeklerin normal zamanda giyindiği kıyafetler onlar için serbest. Bu uygulama bizzat bakanın sözünün tersine uygulama. Yönetmeliğe aykırı kıyafetiniz yoksa dilerseniz bakana kadar ulaşın. Gerçi o bizi sevindirirsin diyebilir ama burada mesele onun söylemediği bir şeyi dayatma ki söylese dahi kanun ve yönetmelik olmadan sözle iş yapılmaz.


Sekerportakaliiii
07 Eylül 2023 22:23

Normal bir şekilde giyinip gidiyoruz hocam. Kumaş pantolon ceket değil ama kimseyi rahatsız edecek kıyafetler de zaten giymiyoruz öğretmenler olarak. Amaç burda ego tatmini benim dediğim olacak tavrı. Zorunlu değil dememize rağmen ben öyle istiyorum bitti ciler işte. En ufacık bir şeyde de sizle uğraşırım tehtidi ve kimsenin bu söylemlere ses çıkartmaması. Çok canını sıkıyor insanın.

atahoca, 52 dk. önce

Velev ki sendika kararı olmasın. Yönetmeliğe uygun kıyafet giyildiği müddetçe önlük giyilmedi diye bir dayatma olamaz. Bu bayanlarda daha esnek. Erkeklerin normal zamanda giyindiği kıyafetler onlar için serbest. Bu uygulama bizzat bakanın sözünün tersine uygulama. Yönetmeliğe aykırı kıyafetiniz yoksa dilerseniz bakana kadar ulaşın. Gerçi o bizi sevindirirsin diyebilir ama burada mesele onun söylemediği bir şeyi dayatma ki söylese dahi kanun ve yönetmelik olmadan sözle iş yapılmaz.


Braweheart01
Daire Başkanı
07 Eylül 2023 22:38

Önlüğe karşı çıkanlar ne için karşı çıkıyor acaba ? Hani takım elbise pahalıydı yolda damat gibi dolaşıyorduk ve rahatsız ediciydi. Yani önlük bence o şekilde pahalı değil rahatsız edici değil. tabii dayatma da kötüdür.


Sekerportakaliiii
07 Eylül 2023 22:51

Giymek istemedikleri için. İsteyen giysin isteyen giymesin. Neden bir söylem dayatmaya dönüşüyor? İlla takım elbise veya önlük giymek zorunda değil hiç kimse.

Braweheart01, 31 dk. önce

Önlüğe karşı çıkanlar ne için karşı çıkıyor acaba ? Hani takım elbise pahalıydı yolda damat gibi dolaşıyorduk ve rahatsız ediciydi. Yani önlük bence o şekilde pahalı değil rahatsız edici değil. tabii dayatma da kötüdür.


Kagiş
Müsteşar
07 Eylül 2023 22:53

Müdürü tenhada kıstırıp verin odunu, verinn odunuuu!! Canı dayak isteyene ilacını vereceksin hocam!)) Arabasını çizin, telefonla rahatsız ettirin, eften püften sebeplerle velilere şikayet ettirin! Merdiven altı bir idareciyle anladığı dilden konuşacaksınız! Yani kaçak dövüşeceksiniz!!


atahoca
Genel Müdür
07 Eylül 2023 23:07

24 Kasım'da Öğretmenlere önlük hediye edilecekmiş.

Görevimizin ilk başlarında (o zaman bakanın partisi bile yoktu) okulda böyle bir şey yapalım mı diye konuşulmuştu. Küçük bir okul ve samimi bir kadroydu. Ben sevmiyorum, ne gerek var ama sizin hatırınıza manasında kabul etmiştim. Henüz önlükleri almadan İlçe Milli Eğitim'den önlük giyilecek diye karar alındığı haberi verilince biz toptan, bunu dayatan yarın evini temizletmeye çağırır diyerek, kararımızı uygulamadık.

Önlük kullanmayı düşünmüyorum. Bu arada öğrencilerim direkt çıkartmamı rica edecektir, zaten hiç yakışmıyor. Yakışsa dahi dayatmalar hoşuma gitmez.

Müdür size dokunarak giydirecek değil. Soruşturma açamaz, açması için bir kanun yok. Kanun olsa dahi, sendikaların kararı var. Sendikaların kararı olmasa dahi yönetmeliğe uygun giydiğinizi söylüyorsunuz.

Sekerportakaliiii, 46 dk. önce

Normal bir şekilde giyinip gidiyoruz hocam. Kumaş pantolon ceket değil ama kimseyi rahatsız edecek kıyafetler de zaten giymiyoruz öğretmenler olarak. Amaç burda ego tatmini benim dediğim olacak tavrı. Zorunlu değil dememize rağmen ben öyle istiyorum bitti ciler işte. En ufacık bir şeyde de sizle uğraşırım tehtidi ve kimsenin bu söylemlere ses çıkartmaması. Çok canını sıkıyor insanın.

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

ZümreEv sahibi problemiBekar Öğretmenlerin Yer Değiştirememesimeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekÖğretmenlikten memurluğa geçişAtomu parçalamak nasıl gidiyor?Uzman öğretmenlik videoları son gün?Eğitim Öğretim Ödeneği Yatan İl ve İlçeler...Norm fazlası durumuna düşürülen fen ve matematik öğretmenleriNorm fazlası öğretmene eziyet olsun

Sözlük

misket 1 Bir gün tek başına 2 Ardahan Yöresi Balları 1 ulaşgkc 5 cumhurbaşkanının ebrar karakurt'a sahip çıkması 4 artvin horonları 2 Bugün olanlar 2 boş yapmak 2 Yasak aşk 1 08.09.2023 türkiye vs ermenistan maçı 2

Son Haberler

7 yaşındaki oğlunu öldüren kişi intihar girişiminde bulunduThodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e rekor cezaDenizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı, oğlu kayboldu8 yaşındaki kuzenini istismar etmekten 10 yıl ceza aldıAğır hasarlı bina yıkılırken sağlam binaya zarar verdi

Editörün Seçimi

Eylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonuHakem heyeti o kadar toplanıp naptı acaba. :D