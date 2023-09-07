Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


07 Eylül 2023 22:12
ÖGG KİMLİK KARTI

EMEKLİ OLALI 5 YILI GEÇTİ. ÖGG KİMLİK KARTINI ALMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM. ÇOK GÜZEL İŞ TEKLİFİ ALDIM. 5 YIL GEÇTİĞİ İÇİN KURS ŞARTI VARMIŞ. KURSA GİTMEDEN ALMA YOLU VAR MI? BURADAN VEYA ÖZELDEN YAZABİLİRSİNİZ.


Cimbomlu1
Şef
07 Eylül 2023 22:48
Kurs olmadan Özel Güvenlik olmanın yolu yok. ehliyet gibi düşün önce eğitim sonra sınav.
Toplam 1 mesaj

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