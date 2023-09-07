Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2023 22:34
2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında Gerçekleşecektir

OVP ve MB'nin enflasyon tahminleri çok iyimser! Daha şimdiden yıllık enflasyon %58, önümüzdeki 4 ay boyunca her ay enflasyon 3 bile çıksa ki fazlası çıkacaktır, 70'leri bulacak bir enflasyon oluşacaktır. Bu da yaklaşık olarak 40-45 enflasyon farkı demektir.

Not: Bu ay ki gibi rasyonel TÜİK verileri açıklanmaya devam etmezse bu tahmin elbette gerçekleşmeyecektir. Aslolan TÜİK'in hakkaniyetli verileri açıklamaya devam etmesidir.


Aksak bey
Şube Müdürü
07 Eylül 2023 22:41

Millet yüzde 44 e inandı. Bende diğer başlıklarda yazdım yüzde 57-60 arası olacak. Zaten diğer yıllara el atacaklar şimdiden belli oldu. Hayırlısı


özköro
Aday Memur
07 Eylül 2023 22:44
Sonuç doğru fakat gidiş yolunuz yanlış hocam. Siz % 58 enflasyonu ilk 8 aylık enflasyon gibi anlamışsınız fakat o son 12 aylık enflasyon. Yine de şartlar itibariyle enflasyon önümüzdeki 4 ayda en düşük ortalama ile % 5-6 artışla yıl sonunda % 70'leri bulabilir ki benim de tahminim en az bu seviyede olacağı şeklinde. Daha yüksek olma ihtimali bile olasılık dahilinde.

bonora2626
Aday Memur
07 Eylül 2023 22:48
enflasyon 70 in üstüne çıkacak yıl sonunda. 55-60 lari bulması muhtemel alınacak zam + fark oranının.

payitaht26
Daire Başkanı
07 Eylül 2023 22:49

İşte O dediğini yapmazlar.. O rakamları buldurmazlar

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