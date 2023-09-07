2024 Ocak Zam Oranı %55-60 Arasında Gerçekleşecektir

OVP ve MB'nin enflasyon tahminleri çok iyimser! Daha şimdiden yıllık enflasyon %58, önümüzdeki 4 ay boyunca her ay enflasyon 3 bile çıksa ki fazlası çıkacaktır, 70'leri bulacak bir enflasyon oluşacaktır. Bu da yaklaşık olarak 40-45 enflasyon farkı demektir.

Not: Bu ay ki gibi rasyonel TÜİK verileri açıklanmaya devam etmezse bu tahmin elbette gerçekleşmeyecektir. Aslolan TÜİK'in hakkaniyetli verileri açıklamaya devam etmesidir.