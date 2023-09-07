Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2023 22:49
Bakanın bir dediği bir dediğine uymuyor.

İlk cümle: Hedef enflasyona göre ücret düzenlemeleri yapılacak. (Gerçekleşen enflasyon ne olursa olsun)

İkinci cümle: Ama çalışanlarımız hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek.


zzebercett
Aday Memur
07 Eylül 2023 23:08

ancak araplaşmış türk milletine müstehak. gerceklesenin bile gerceğinin

5te1 i açıklandiğı ortamda hedef enflasyona göre zam alan memurlar artık

iyice nas ne demekmiş görürler :)

türk halkı islamilere anahtar verirken başta düsünecekti, şimdi ödesin islamilerin über lüks hayatlarının masrafını.

tabi

daha kıdem tazminatlarını kaldiracaklar, senin zar zor biriktirdiğin

kıdemleri islamilerin dar pacalı keko çocuklari bodrumda yatlarda kokain

partileriyle eskort hoplatarak yiyecekler, sana da 60 yaşina kadar bir

umut camiden ezan dinlemek düsecek :) 60 yaşindan sonra bulursan alırsın

paranı ahahahhaa

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