Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 22:57
Hatay il Mem
Tercihi hala onay bekleyen var mı ? yarın sonuçlar açıklanacak bu saat oldu onay bekliyoruz.

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
07 Eylül 2023 22:59

Ne sonucu


omrtg
Aday Memur
07 Eylül 2023 23:02
4 il 2 ilçe mazeret tayini
SorunCevaplayıN, 10 dk. önce

Ne sonucu

Toplam 2 mesaj

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