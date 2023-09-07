Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


07 Eylül 2023 22:59
zorunlu hizmetten alınan puanların geri alınması
zorunlu hizmetten mahkeme kararıyla alınan puanlar bugün geri alınmış ama dava daha devam ediyor gözüyor. bilgisi olan var mı acaba ?

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