zorunlu hizmetten alınan puanların geri alınması

zorunlu hizmetten mahkeme kararıyla alınan puanlar bugün geri alınmış ama dava daha devam ediyor gözüyor. bilgisi olan var mı acaba ?

zorunlu hizmetten mahkeme kararıyla alınan puanlar bugün geri alınmış ama dava daha devam ediyor gözüyor. bilgisi olan var mı acaba ?