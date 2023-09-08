KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Eylül 2023 01:02
Atanma Süreci

Merhaba uzun süre Kpss işlerine ara vermistim. Bu yıl tekrar girdim. Açıkçası bu mülakatli süreci hic bilmiyorum. Branşım felsefe grubu ve p10 sonucum baz alınacak diye biliyorum. Bundan sonraki süreci ( mülakat devam ettigi takdirdeki)bana kısaca anlatabilir misiniz lütfen.

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