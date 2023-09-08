Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 02:37
Norm fazlası ve il içi tayin
Merhaba hocalarım, siz deneyimli hocalarımıza danışmak istediğim iki husus var. Branşımız zorunlu dersler kategorisinden kaldırılıp seçmeli oldu. Bu durumdan dolayı yeni atanan birçok hocamız norm fazlası olma durumu ile karşı karşıya kaldı. 1. sorum şu ki, 1/4 hizmet bölgesinde çalışan bir öğretmen norm fazlası olması durumunda 1/1 hizmet bölgesinde olan bir okula görevlendirme ile gidebilir mi yoksa sadece 1/4, yani zorunlu hizmeti olan bir okula mı gidebilir? 2. sorum ise, ilk atamada zorunlu hizmet olmayan bir okula yerleşmiş bir hocamız var. Duyduk ki, zorunlu hizmet yükümlülerine il içi tayin açılmıyor, sadece il dışı açılıyormuş. Bu bilginin doğruluğu hakkında bizi aydınlatacak bir hocamız var mıdır? Şimdiden teşekkürler.

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