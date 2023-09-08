Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2023 02:47
Sağlık Bakanlığı Özel Güvenlik Alım Bilgi Edinme H.k

Merhaba ;

Sağlık Bakanlığı Özel Güvenlik temini hakkında pek bir bilgim yok yakın zamanda da bir alım söz konusu amacım kesin ve net bilgi edinmek için bu konuyu açtım.

1- Hangi statüde yer alırlar ( 4/b - 4 / d )

2 - Siyasi Parti Üyeliği atanmaya engel mi ? ve çalıştığı süre boyunca siyasi parti üyeliği devam etmesinde sakınca vamıdır.

3 - Çalışma süreleri ne kadardır ? ( süresiz diye biliyorum )

4 - Ataması olduktan sonra görevde yükselme şartları varmıdır ve nelerdir ? ( mezuniyet gibi )

5 - Atanan kişinin üzerine limited şirketi yada anonim şirketi görev yaptığı sürede veya atanma süresinde engel teşkil eder mi ?

6- Atandıktan sonra Kpss puanıyla adalet bakanlığının sözleşmeli personele geçiş yapabilir miyiz.

Şimdilik bunlar geldi aklıma konu devam ettikçe illaki soru soran çıkacaktır

Teşekkürler

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