Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2023 07:48
Sağlık bakanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği başarı sıralamaları yayınlanmış
Bakanlığın yönetim hizmetleri sitesine girerek pbs girişi ile başarı sıralamanızı ve mülakata hak kazanıp kazanamadığınızı öğrenebilirsiniz

ŞAİR-HEMŞİRE52
Aday Memur
08 Eylül 2023 08:15

Branş sıralaması değil o mülakata giriş sırası branş sıralamaları açıklanmış olsa liste şeklindedir


evcilerden
Memur
08 Eylül 2023 08:15

Aynı puan alanlara aynı sıra nomu veriliyor bilgisi olan var mi


evcilerden
Memur
08 Eylül 2023 08:57

Başarı sıralamasıymis bakanlık öyle dedi

ŞAİR-HEMŞİRE52, 43 dk. önce

Branş sıralaması değil o mülakata giriş sırası branş sıralamaları açıklanmış olsa liste şeklindedir

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