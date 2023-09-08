KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Eylül 2023 07:50
TCDD 7 farklı kadro kadroda yönetmelik değişikliği

Bugün yapılan duyuruda TCDD nin 7 farklı kadroda yönetmelik değişikliği yaptıgi yazılıyor.Bu ne demek oluyor yeni bir alımmi gelecek yoksa ?bilgisi olan yazarsa sevinirim.haberin linki

https://www.isinolsa.com/m/memur-alimi/tcdd-7-alanda-sozlesmeli-kamu-personeli-alimi-hakkinda-yonetmelik-h45046.html?fbclid=PAAaZNo6eE_RWjYyytMkBpYHf-2HsFgfQbIpNnCfZfWRdjMk9Oebx6JUPBQ3Y_aem_AbgWPaZiNe9ueMt9pAM5x57iH1oBnsgErPKfna0G8dCAc1noHwRo50qalhkFZdtFXrQ

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