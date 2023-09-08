KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


08 Eylül 2023 08:26
Tarım teknikeri

Taroö teknikeri en son kaç puanla atandı

Çok Yazılan Konular

Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Unvan değişikliği ile 4B tıbbi sekreterlikten ,4B büro personeline geçebilir miyim?TPAO mülakatMerkez Bankası Teknisyen AlımıGSB İklimlendirme Personeli(Kaloriferci)AcilAdalet myo cular

Sözlük

osilatör 1 boş yapma abdülhamid 2 gerçeklik skalası 1 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 artvin horonları 2 hakkari'de 11 yaşındaki kıza tecavüz edenlerin serbest kalması 4 kendinize bir kızılderili ismi verseniz 8 MS 536 1 uzay 1 güne bir söz bırak 3

Son Haberler

YÖK'ten depremden etkilenen 4 ildeki üniversite öğrencilerine ilişkin kararlarDumansız köy: Bu köyde 20 yıldır sigara içilmiyorLiselerde Mevzuat Değişti!... İlk Etapta Göze ÇarpanlarÖğrenci zammı kirayı uçurdu: Veliler satılık ev peşine düştüOVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti

Editörün Seçimi

Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonu