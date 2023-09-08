Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 09:36
Ucretsız ızın bıtısı hesaplama

5 mayıs 2022 de analık ıznım bıttı 24.ay ucretsız ızınde 5 mayıs 2024 mu olmalı yoksa Nisan 2024 mu olmalı? Kafam karıstı durduk yere


b3rn4
Müsteşar
08 Eylül 2023 09:43

5 Mayıs 2024


melike.h
Şef
08 Eylül 2023 11:06

analık izni bitiminden itibaren 24 at. yani 5 mayıs 2024

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zümre4 il 2 ilçe Tercihler Eğitim Öğretim Ödeneği Yatan İl ve İlçeler...Bekar Öğretmenlerin Yer DeğiştirememesiEv sahibi problemiÖnlük dayatmasıNorm fazlası durumuna düşürülen fen ve matematik öğretmenleriAlan Değişikliği Geliyor...Uzman öğretmenlik videoları son gün?Neyi bekliyoruz hocam ?

Sözlük

tek abdestle bir günde tüm vakit namazlarını kılan kişi 6 Keşfedilmemiş şarkılar 1 asmr 1 Ben Innes 1 intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 1 burası çiftleşebileceğiniz bir konser değil 2 ebrar karakurt 3 Bir gün tek başına 2 cumhurbaşkanının ebrar karakurt'a sahip çıkması 3 mavi oje 1

Son Haberler

MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenlemeBakan Uraloğlu: Trabzona yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladıkDolar 26,85 seviyesinden işlem görüyorYeni sezon öncesi ayakkabıcılarda okul çantası ve valiz yoğunluğuKamuya taşıt alımında yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek

Editörün Seçimi

Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonu