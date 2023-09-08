Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


08 Eylül 2023 09:46
Grafikerler

Arkadaşlar merhaba Grafikerlerin özel hizmet tazminatları neden çok düşük? 4 Yıllık Grafik Tasarım mezunu teknikerle aynı maaşı alıyor. Bunun çözümü için ne yapılabilir? Sendikalar neden bu konuya el atmıyor?


Drjacob
Aday Memur
08 Eylül 2023 09:48

nerede çalışıyorsun hocam


spearwater
Aday Memur
08 Eylül 2023 09:50

üniversite

Drjacob, 2 saat önce

nerede çalışıyorsun hocam


sezaiiii
Memur
08 Eylül 2023 11:57
mimar mühendise denk olması gerekiyor. 4 yıllık teknik bölüm sonuçta.
Toplam 3 mesaj

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