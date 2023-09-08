Kurumlar Arası Nakil Hk.

Merhaba Arkadaşlar;

26 Ocak 2023 tarih ve 32085 sayılı resmi gazetede yayımlanan DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN' a göre 4B sözleşmeli personeller 657 Memur kadrolarına isteğe bağlı olarak atamaları yapıldı.

32085 sayılı kanunun Madde 3. ç bendinde " Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. " ibaresi mevcuttur. Bu ibareye göre memurlar nakil ve kurum değiştirme konusunda iki sınıfa bölünmüştür.

Ayrıca 2013 yılında çıkan kanuna göre atamaları yapılan personel atamalarında böyle bir ayrım söz konusu değildir isteyen personel dilekçesini vererek muafakat verilmesi durumunda kurumlar arası geçiş yapabilmektedir. 32085 sayılı kanunun yürürlülük tarihinden sonra çalışmaya başlayan personel için de herhangibir nakil yasağı ve sınırlandırma söz konusu değildir. 32085 sayılı kanunun Madde 3. ç bendinde Anayasanın 10. maddesine ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eşitlik ilkesine uygun olmadığını düşünüyorum. Bu konuda idari yargıya başvuru yapanlar olduğu ve hukuksal süreci devam ettirdikleri bilgisine sahibim fakat kimler nasıl ve ne şekilde başvuru yaptı, süreç ne durumda herhangibir bilgiye ulaşamadım. Süreçle ilgili aramızda başvuru yapan veya sürecin ne aşamada olduğunu bilen var mı ?

Saygılarımla...