Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2023 10:14
Seyyanen zam hakkında.

Ocak zam hesabını yaparken 2800 tl kayıp olduğuna dikkat. Ocakta seyyanen zama enflasyon farkı yansımayacak, sadece toplu sözleşme zammı.


şanslı-s2
Şef
08 Eylül 2023 10:54

öyle bişey yok seyyanen verilen 8000 TL ye de zam geliyor enflasyon oranında.

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