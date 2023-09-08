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Editörler : Lanet


08 Eylül 2023 10:25
Zengin Mutfağı Tiyatro

Başta Şener Şen usta olmak üzere, Kutay Sandıkçı, Onay Kaya, Gizem Ergün ve Uğur Arda Başkan tarafından sahnelenen ve yine geçmişte Şener Şen tarafından sinemaya uyarlanan oyun.

Farklı şehirlerde sahnelenen oyuna gitmek istiyorsanız, filmi seyretmeniz yararlı olacaktır.

6 Eylül'de Bursa da kapalı gişe oynanan sahne muhteşemdi.

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