Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 10:55
Büyükşehir Olmayan İllerde Eşler Arasındaki Mesafe

Merhabalar, atandığım ilçe uzak olduğu için eşimi benim gibi zorlanmasın diye nispeten daha yakın bir ilçeye eş durumu ile taşıdım. Aramızdaki mesafe 110 kilometrenin üzerinde. İl büyükşehir olmadığı için tercih kısmında merkez açılmıyor, eşimin ilçesinde de hiç ihtiyaç yok. Acaba buna benzer bir durumla karşılaşan ve bir çözüm bulabilen oldu mu?

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