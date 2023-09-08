Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Eylül 2023 11:00
İtirazin iptali davasi acil

Gelen kredi karti borcu 12.000 liralik icra dosyasina itiraz ettigim icin takip durdu, avukat ticaret mahkemesinde itirazin iptali davasi acmis, bana yakinda dava kagidi teblig olunur, avukat tutmak istemiyorum, davaya cevap dilekcesi hazirlamam gerek, ornek olarak naisl birsey sunabilirim mahkemeye? İlla avukat tutmam gerekiyor mu?

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