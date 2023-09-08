Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2023 11:05
Sağlık bakanlığı eş durumu tayini

ARKADAŞLAR MERHABA BİR SORUM OLUCAK EŞİM SAĞLIK BAKANLIĞINDA 1.5 YILDIR GÖREV YAPIYOR VE KADROYA 7433 SAYILI GENELGE İLE KADROYA GEÇTİ BEN BAŞKA BİR BAKANLIKTA SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞIYORUM VE BENİM TAYİN HAKKIM MEVCUT DEĞİL EŞ DURUMU TAYİNİ İÇİN NE YAPMAMIZ LAZIM BİLGİSİ OLAN YARDIMCI OLABİLİR Mİ ACABA 7433 SAYILI GENELGEDE SÖZLEŞMELİDE KAZANILAN HAKLARDA MAHSUPLAŞMA OLMAZ DİYOR SÖZLEŞMELİ İKEN 6 AYDA BİR KURA İLE EŞ DURUMU İÇİN YER DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI VARDI AMA ŞUANDA 3 YIL DENİLİYOR BUNUN İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

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