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Editörler : Lanet


08 Eylül 2023 11:05
Oyun bilgisayarı alacağım

Arkadaşlar bir oyun bilgisayarı alacağım ancak gaming laptop mu alsam yoksa kasa mı toplasam yine kararsız kaldım sizce hangisi daha mantıklı ??


memurforumu
Aday Memur
08 Eylül 2023 11:50

Valla bence gaming laptop daha mantıklı, daha dün Excalibur G911 aldım Kurulumu gerçekleştirdim bi kaç oyunda deneme fırsatım oldu donma kasma vs yok fanlar efsane çalşıyoru anında buz gibi oldu makina, kasa toplamayla uğraşmaktansa bence laptop daha mantıklı.

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Oyun bilgisayarı alacağım

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