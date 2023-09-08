Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


08 Eylül 2023 11:15
Bitcoın'e gırılırmı sızce su aralar

bitcoın'e gırılırmı sızce su aralar

Çok Yazılan Konular

Tüpraş (Borsa)Tupraş Hisse Hedef Fiyatlar gelmeye devam ediyor!Aselsan Yüzde 100 Bedelsiz Pay Veriyor!Bitcoin (BTC) Fiyatı, Tüm Olumsuzluklara Rağmen 30.000 Doları Görecek mi?

Sözlük

Bir gün tek başına 2 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 4 türkiye ateistleri 2 Ben Innes 1 lidar teknolojisi 1 Bugün olanlar 3 İçinden geleni söyle 5 08.09.2023 türkiye vs ermenistan maçı 2 palpito 1 öğretmen ve öğrencilerin derslere telefonsuz girmesi 3

Son Haberler

MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenlemeBakan Uraloğlu: Trabzona yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladıkDolar 26,85 seviyesinden işlem görüyorYeni sezon öncesi ayakkabıcılarda okul çantası ve valiz yoğunluğuKamuya taşıt alımında yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek

Editörün Seçimi

Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonu