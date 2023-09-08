Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2023 11:42
ekimde öğretmen ataması olacak, atanma ihtimalim var.

eğer atanırsam. kadrolu zabıt katibi olarak ne yapmam gerekecek bilgisi olan var mı ?

istifa mı etmem gerekiyor yoksa kurum muvafakatname mi veriyor.

Çok Yazılan Konular

2023 Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde YükselmeAdalet Çalışanları Birlik Olma Vaktiİnfaz ile ilgiliDepremde fazla çalışma ödeneği2005-2016 görevde olan memurlara verilen 1 derece için ve 8 yıla 1 derece için talep dilekçe örnekleAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır Sağlık tayini redZabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miTarım (açıköğretim) teknik hizmetlerİkm eş tayini

Sözlük

Keşfedilmemiş şarkılar 1 boş yapmak 1 artvin horonları 2 Günce 4 intihar edip ölmeyenler adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanı 1 koku hafızası 2 ebrar karakurt 3 Aşka inancı sıfırlayan şeyler 4 Ben Innes 1 duyulan en ilginç isim 6

Son Haberler

MEB'den liselerde yapılacak sınavlar ile ilgili yeni düzenlemeBakan Uraloğlu: Trabzona yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladıkDolar 26,85 seviyesinden işlem görüyorYeni sezon öncesi ayakkabıcılarda okul çantası ve valiz yoğunluğuKamuya taşıt alımında yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek

Editörün Seçimi

Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonu