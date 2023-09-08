Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Eylül 2023 11:44
Yeni Atanan Tıbbi sekreter hizmet birleştirme Hk.

Merhaba Arkadaşlar Mayıs alımında atandım çok şükür atanmadan önce Asm de çalışma geçmişim vardı 2/3 yıl kadar onları hizmet birleştirmede derece/kademe ve izin olarak kullanma imkanım olur mu ?

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