KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


08 Eylül 2023 12:07
7433 Sayılı kanun ile kadroya geçiş-tayin

Merhaba Arkadaşlar aşağıda resmi gazetede yayınlanan paragrafta başka yere atanamazdan kasıt başka yere tayin olamaz mı demek yardımcı olabilir misiniz

Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz

Çok Yazılan Konular

GSB Buro PersoneliTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı büro memuruAnkara Eüaş'a atananlarTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel AlımıMemurken kpss aan çalışmak80 puan 2024 KPSS lisans2023 kpss p3 alim yapan kurumlar

Sözlük

Gölge Kadınlar 1 gerçeklik skalası 1 kendinize bir kızılderili ismi verseniz 8 insan insana iyi gelmeli 1 Balık kokan sebzeler 1 öğretmen ve öğrencilerin derslere telefonsuz girmesi 3 türkiye ateistleri 2 kim min jae 1 groot 1 Günce 4

Son Haberler

Projeleriyle adını duyuran ortaokula kayıtlar kurayla yapıldıHekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladıAilelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeliDeprem bölgesinde ders saati süreleri ne kadar olacak?Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı

Editörün Seçimi

Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonu