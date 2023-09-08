KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


08 Eylül 2023 12:13
Talasemi taşıyıcılığı Sağlıkçı Astsubay engel mi

A35F2 sağlıkçı astsubay okuluna öğrencilik için engel mi talasem taşıyıcılığıymış

Çok Yazılan Konular

MSB msu personel mulakat sonuclari ne zaman aciklanirTürk silahlı kuvvetleri 2023 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay adayı temini2023-2024 lisans dış kaynak subay-astsubay alımları2023-Piyade (Komando)jandarma asem

Sözlük

Gölge Kadınlar 1 gerçeklik skalası 1 kendinize bir kızılderili ismi verseniz 8 insan insana iyi gelmeli 1 Balık kokan sebzeler 1 öğretmen ve öğrencilerin derslere telefonsuz girmesi 3 türkiye ateistleri 2 kim min jae 1 groot 1 Günce 4

Son Haberler

Projeleriyle adını duyuran ortaokula kayıtlar kurayla yapıldıHekimlerin devlet hizmeti yükümlülüğü kurası için tercihler başladıAilelere 'süper enfeksiyon' uyarısı: En az 5 gün okula gitmemeliDeprem bölgesinde ders saati süreleri ne kadar olacak?Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı

Editörün Seçimi

Artık memur ve işçi maş artışları hedef enflasyona göre belirlenecekEylül enflasyonuKılıçdaroğlu: Gerçek oranlara göre derhal telafi zammı yapılmalıdır8077 TLye bilen biri açıklık getirsinSendikadan istifaİşçi maaşlarına bakın da utanın ey memurlar Dilenci Zammı AçıklandıEbs başkanı demiski keşke devletin imkanı olsaydı da fazla verseydi. Sanırsın müsteşar kendisi.Ali yalçınAğustos enflasfonu