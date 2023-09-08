Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2023 12:19
7433 Sayılı kanun ile kadroya geçiş-tayin

7433 Sayılı kanun ile kadroya geçiş-tayin

Merhaba Arkadaşlar aşağıda resmi gazetede yayınlanan paragrafta başka yere atanamazdan kasıt başka yere tayin olamaz mı demek yardımcı olabilir misiniz

Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz

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