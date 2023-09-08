Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Eylül 2023 12:38
BM Birleşmiş Milletler Mülakatı

ilk kez denemek için mülakata girdim.

Bilmeniz gerekenler:

orta seviyede kelime bilgisi,

polis terimleri

KESİNLİKLE AKICI ŞEKİLDE KONUŞMA

Mülakat esnasında kart çekiliyor soruyu tercüme etmeniz, ingilizce cevaplamanız bekleniyor. Bilmediğiniz bi alanda denk gelirse yeterli görmezlerse kendinize, çalıştığınız yer ve şehre ait ya da kişisel geçmiş gibi yani zaten hayatınız parçası olabilecek bi konuda sevdiğiniz sevmediğiniz birşeyi kendiniz seçerek konuşmanız isteniyor.

RAHAT OLUN

canınızı sıkmanız stres yapmanız gereken hiçbirşey yok.

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