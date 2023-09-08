Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Eylül 2023 12:46
Uzmanlık, Garip Durum

Herkese merhabalar. Enteresan bir durumla karşı karşıyayım belki tecrübesi olan bir arkadaş vardır yardımcı olabilecek.

Uzun yıllar özelde çalıştıktan sonra bu yıl uzmanlığa başvurdum. Başvurum onaylandı. Videoları izledim. Bu işlemleri şimdiye kadar mebbiste özel öğretim kurumları modülü üzerinden yaptım. Takıldığım durum şimdi başlıyor.

01.09.2023 de ilk atamayla okulumda göreve başladım. Kişisel MEBBİS şifrem ile mebbise bağlandığımda kariyer basamakları işlemlerinde yaptığım başvurum görünmüyor (Allah'tan eski başvurumun ekran görüntüsünü almışım). Okula sordum, ilçeye sordum, ile sordum kimse bilmiyor. Okula bir dilekçe yazacağım, ancak bilen eden var mıdır başka ne yapılabilir?

Teşekkürler.

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