temmuz ağustos enflasyonu % 19,44 olarak açıklandı. geriye kalan aylarda aylık olarak % 5-8 arası enflasyon açıklanırsa ki muhtemelen öyle olacak enflasyon en az % 25 daha artarak toplam % 44,44 olacak sonuç olarak EF 44-6= 38+15= % 53 zam+ enflasyon farkı uygulanacak

temmuz ağustos enflasyonu % 19,44 olarak açıklandı. geriye kalan aylarda aylık olarak % 5-8 arası enflasyon açıklanırsa ki muhtemelen öyle olacak enflasyon en az % 25 daha artarak toplam % 44,44 olacak sonuç olarak EF 44-6= 38+15= % 53 zam+ enflasyon farkı uygulanacak